publié le 25/05/2020 à 17:46

Un séisme de magnitude 5,6 a secoué lundi 25 mai au matin l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, sans que la Première ministre Jacinda Ardern qui donnait une interview en direct à la télévision ne se départisse de son calme.

La secousse s'est produite peu avant 8 heures locales, à une profondeur de 52 kilomètres au large de la ville de Levin qui se situe à environ 90 kilomètres au nord de Wellington. Selon le service néo-zélandais de surveillance sismique GeoNet, il y a eu une quarantaine de répliques. Les secouristes et la police ont indiqué n'avoir pas connaissance de victime ni de dégâts matériels. Il n'y a pas eu d'alerte au tsunami.

Le secousse a été ressentie jusqu'à Wellington où la chef du gouvernement était interrogée en direct lors d'une émission matinale depuis un bâtiment du parlement conçu pour absorber les forces sismiques en oscillant sur ses fondations. "Nous sommes en train d'avoir un séisme ici", a-t-elle indiqué au présentateur de l'émission basée à Auckland, bien plus au nord de l'île, tout en regardant rapidement autour d'elle. Puis, souriante, elle a retrouvé sa pleine assurance et a poursuivi l'entretien.

L'archipel se trouve à la limite des plaques tectoniques de l'Australie et du Pacifique, zone qui fait partie de la "ceinture de feu" du Pacifique, où jusqu'à 15.000 séismes sont enregistrés chaque année. Mais seulement entre 100 à 150 sont assez forts pour être ressentis. Un séisme de magnitude 6,3 a fait 185 morts en février 2011 à Christchurch, sur l'île du Sud. En 2016, une secousse de magnitude 7,8 à Kaikoura, sur la côte plus au nord, a été la deuxième plus puissante jamais enregistrée dans le pays.