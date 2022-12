Nigeria : la police a arrêté les organisateurs d'un "mariage gay"

Près de vingt personnes ont été arrêtées par la police islamique au Nigeria. Elles sont accusées d'avoir organisé un mariage gay dans la ville de Kano, dans la partie nord du pays, très conservatrice. Kano fait partie des 12 États nigérian à avoir instauré la charia en 2000, où les tribunaux islamiques fonctionnent parallèlement au système judiciaire étatique.

Les 19 personnes, 15 femmes et quatre hommes âgés d'une vingtaine d'années, ont été arrêtées dimanche 18 décembre dans une salle polyvalente, a affirmé à l'AFP Lawan Ibrahim Fagge, un porte-parole de la police islamique. "Nos hommes ont fait irruption dans le lieu où un couple gay organisait un mariage et ont arrêté 19 hommes et femmes, dont l'organisatrice du mariage", a-t-il déclaré. M. Fagge a toutefois indiqué que le couple présumé est parvenu à s'échapper et que la police est à leur recherche.

Selon le porte-parole, les suspects ont quant à eux été placés en détention dans l'attente d'une enquête approfondie. En 2014, le pays le plus peuplé d'Afrique - très religieux - a fait adopter une loi contre le mariage entre personnes de même sexe. Depuis, l'homosexualité est passible de 10 à 14 ans de prison.

Au Nigeria, l'homosexualité est passible de la peine de mort selon la loi islamique

Ce n'est malheureusement pas la première fois que la police islamique procède à des arrestations, accusant des jeunes d'organiser un mariage gay. Chaque fois, les suspects ont nié, affirmant s'être rassemblés pour faire la fête. L'homosexualité est passible de la peine de mort selon la loi islamique, mais aucune exécution n'a jamais eu lieu jusqu'à présent.



La police islamique, la "Hisbah" à Kano, a par le passé arrêté plusieurs personnes accusées de préparer des mariages gays et lesbiens, sans qu'aucune condamnation n'ait lieu. En 2018, la Hisbah avait arrêté 11 jeunes femmes accusées de préparer un mariage lesbien. Elles avaient réfuté cette accusation, déclarant qu'elles appartenaient à un club de danse et qu'elles voulaient célébrer la nomination de la présidente de leur club.

En janvier 2015, la Hisbah avait arrêté 12 jeunes hommes dans un hôtel de la banlieue de Kano, soupçonnés de préparer un mariage gay. Les jeunes avaient également nié, affirmant qu'ils organisaient l'anniversaire d'un ami.

