Niger : dans les coulisses de l'exfiltration de l'ambassadeur de France

Ce mercredi 27 septembre, RTL vous propose une plongée au cœur de l'exfiltration de l'ambassadeur de France au Niger. Le diplomate est arrivé en tout début d'après-midi à Paris. Mais si l'on parle d'"exfiltration", il ne faut pas imaginer une opération commando menée en secret par des militaires, comme ç'avait été le cas il y a deux ans pour les Français et l'ambassadeur d'Afghanistan.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, les autorités françaises ont pris contact avec les Nigériens pour prévenir que l'ambassadeur allait sortir, escorté par son service de sécurité. Tout s'est déroulé de nuit, depuis le camp militaire français, qui se trouve sur l'aéroport de Niamey. Des conditions optimales, car plus discrètes. Il fallait aussi s'assurer que tout allait bien se passer, notamment après les manifestations qui ont eu lieu ces derniers temps autour de l'ambassade et autour du camp militaire français.



Puis, dans le même temps, un avion tricolore a décollé dans la nuit de Villacoublay en région parisienne pour le Niger. Ce qui a, une fois encore, nécessité une coordination avec les Nigériens pour rentrer dans l'espace aérien et obtenir une autorisation d'atterrissage.

L'ambassadeur Sylvain Itté et six autres collaborateurs ont donc pris place à bord de cet avion de la République française, à 4 heures du matin ce mercredi. Direction d'abord le Tchad, puis Paris, où l'engin a atterri à 13h38.

Quel type d'avion a été envoyé ?

L'appareil en question était un Falcone, qui se situe plutôt dans la catégorie des avions d'affaires que militaire. Cet avion appartient à la République française. Il est doté de huit places, et il est extrêmement confortable. Celui-ci sert habituellement aux déplacements des ministres, et au rapatriement de militaires et de ressortissants français. L'équipage est composé exclusivement d'hommes et de femmes de l'armée de l'air. Pilotes, copilote et service à bord compris. c'est donc bien un avion militaire, qui est basé à Villacoublay.

Quelle situation pour la France au Niger désormais ?

Mais la France n'est-elle plus représentée au Niger pour autant ? Officiellement, Sylvain Itté a été rappelé pour "consultation". Un statut officiel qui sert en période de crise. Il reste donc ambassadeur de France pour le Niger, bien que l'on sait qu'il n'y retournera pas. L'ambassade française reste néanmoins ouverte, même si, faute de personnel, il ne se passera à priori pas grand-chose dans les semaines qui viennent. Le symbole est toutefois important, car Paris veut montrer au monde que la France ne quitte pas définitivement ce pays.