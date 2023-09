Niger : l'ambassadeur de France a quitté le pays

C'est officiel, l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté, a quitté le pays ce mercredi 27 septembre au matin. Il doit atterrir à Paris dans la journée. Emmanuel Macron avait annoncé son rapatriement il y a deux jours lors de son interview télévisée. Selon nos informations, l'ambassade devrait toutefois rester ouverte à Niamey.

Ce retrait avait été annoncé par Emmanuel dans la soirée du dimanche 24 septembre. "La France a décidé de ramener son ambassadeur", avait-il annoncé alors que Paris refusait jusqu'ici de rappeler. Quelques jours plus tôt, le chef de l'État avait déclaré que l'ambassadeur était pris en "otage" par les militaires au pouvoir et ne se nourrissait plus que de "rations militaires".

En termes de logistique, ce rapatriement présentait peu de complexité contrairement à celui des troupes françaises. Au Niger, l'ambassadeur était considéré comme un citoyen en situation irrégulière. À sa sortie de l'ambassade, il devait donc joindre les autorités nigériennes, rejoindre l'aéroport et quitter immédiatement le pays.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info