publié le 20/02/2020

Depuis le début du mois dans un magasin du Bronx à New York, une petite épicerie de quartier, ouverte 24 heures sur 24 propose de repartir avec des produits, gratuitement. Derrière le comptoir, Ahmed Alwan, 20 ans, étudiant en pharmacie et fils du patron, immigré du Yémen.

Ahmed Alwan aime les maths et veut faire comprendre aux habitants et notamment aux jeunes du quartier que les maths peuvent être amusantes. Ainsi, si vous êtes client de l’épicerie, Ahmed Alwan pourrait vous poser une question de maths assez simple.

Combien font 5 fois 5 ? Combien font 9 fois 9 moins 5 ? Si vous répondez correctement, vous avez 5 secondes chronos pour repartir avec ce que vous voulez dans le magasin : paquets de chips, de gâteau, boisson, tout ce que vous pouvez attraper.

Pour son père, le patron, la perte d'argent importe peu car ce ne sont pas des sommes très importantes. C'est surtout une manière d’aider les voisins, le quartier. Le quartier du Bronx étant plutôt pauvre, le père se dit fier de l'action de son fils. Ainsi, Ahmed Alwan réalise l’un des 5 piliers de l’Islam, car c’est une forme d'aumône.

Pas de perte d'argent

Le jeune homme et son père ont fait leurs comptes et ils ne perdent pas d’argent. Ils en gagnent même. Car Ahmed Alwan s'est mis à poster régulièrement des vidéos de la boutique sur les réseaux sociaux dans lesquelles il filme les gens en train de courir et attraper des produits.

Les vidéos ont été vues des milliers de fois et sont beaucoup partagées. Le jeune homme a désormais plus de 75.000 abonnés sur Instagram. Ce qui lui fait de plus en plus de clients. Ainsi, beaucoup de gens viennent jusqu’à cette épicerie pour participer en achetant d’autre chose. C’est un moyen d’aider les autres, et c’est amusant.

Ahmed Alwan a également ouvert une cagnotte afin d'acheter des produits de première nécessité à des habitants du quartier, même s’ils ne savent pas répondre immédiatement à combien font 5 fois 5.

100.000 courriers pour le vieux vétéran des Marines

Plusieurs auditeurs ont envoyé une carte de Saint Valentin à Bill White, il a 104 ans, et c’est le plus vieux vétéran des Marines. C’est un héros de la seconde guerre mondiale. Il a été blessé lors de la célèbre bataille d’Iwo Jima, grande bataille de l’histoire américaine, dans le Pacifique, début 1945. Il souhaitait recevoir des cartes du monde entier pour la Saint-Valentin.



Merci à eux, merci à vous pour les cartes et vœux envoyés. La fille de Bill dit que plus de 100.000 courriers sont arrivés dans sa maison de retraite de Californie d'un peu partout dans le monde. Pour rappel, le secret qui a permis à Bill de tenir jusqu’à 104 ans : chaque matin un bon petit déjeuner, une gaufre, deux saucisses et trois tasses de café.