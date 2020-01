publié le 17/01/2020 à 10:12

Aux États-Unis, la Saint-Valentin n'est pas seulement la fête des amoureux. Mais la fête de l'amour au sens large et surtout du partage. Les Américains n’envoient pas seulement des cartes de Saint-Valentin à l’homme ou à la femme qui fait battre leur cœur, mais aussi aux gens qu'ils apprécient. C’est un témoignage de reconnaissance.

Des personnes âgées d’une maison de retraite de Californie aimeraient ainsi qu’un des leurs reçoive, d’ici le 14 février, des cartes de Saint-Valentin venues du monde entier.

Cet homme s'appelle Bill White et il a 104 ans. C’est le plus vieux vétéran des Marines. Un héros de la Seconde Guerre mondiale. Il a reçu la Purple Heart, qui est une médaille militaire remise au nom du président. Il a été blessé lors de la célèbre bataille d’Iwo Jima, dans le Pacifique en février-mars 1945.

Vous avez peut-être vu les deux films de Clint Eastwood consacrés à cette bataille terrible et déterminante. Et vous avez certainement déjà vu l’image restée célèbre de cette bataille. Six Marines qui soulèvent un drapeau américain : c’est l’une des plus célèbres photographies de guerre, l’une des plus reproduites au monde.

Une reproduction de la célèbre photo des six Marines, soulevant le drapeau américain après la bataille historique d'Iwo Jima en 1945. Crédit : ATTA KENARE / AFP

Bill n’est pas l’un de ces six soldats, mais il était lui aussi un des Marines dans cette bataille. Et c’est d'ailleurs quelques jours après cette photo qu’il a été grièvement blessé, alors qu’il était en première ligne, sous des salves de tirs de roquettes. Une grenade a explosé à 15 centimètres de lui et le souffle l’a projeté violemment contre un mur.

Avoir survécu à cette bataille où 7.000 Américains et près de 20.000 Japonais sont morts, ça a donné Bill White un sens particulier de la vie. Il dit que le plus important, pour vivre vieux, c’est de savoir respirer, tout simplement. Respirer la vie, sentir que la vie est belle et mérite d’être vécue. Il pense que c’est ça qui lui a permis de tenir jusqu’à 104 ans. Ça et ses habitudes alimentaires : un bon petit déjeuner, chaque matin une gaufre, deux saucisses et trois tasses de café. Et cet esprit de vie qui le porte fait l’admiration de ses collègues de la maison de retraite.

La France sollicitée pour écrire à Bill White

C’est pour ça qu’ils souhaitent qu’il reçoive des cartes de Saint-Valentin. Bill s’occupe en faisant du scrapbooking, des collages, et en rangeant dans des classeurs très bien organisés tous les souvenirs de sa vie, année par année.



Ce serait bien qu’une carte postale venue de France vienne rejoindre toutes les marques de reconnaissance pour le plus vieux Marine encore en vie. Si vous souhaitez participer à cette jolie opération, vous pouvez envoyer une lettre à l'adresse suivante, comme l'ont déjà fait des petits écoliers américains :



Operation Valentine

ATTN : Hold for Maj Bill White, USMC (Ret)

The Oaks at Inglewood

6725 Inglewood Ave.

Stockton, CA 95207