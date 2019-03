New York : un repas sans viande servi chaque lundi dans les cantines scolaires

publié le 12/03/2019 à 04:05

New York se met au "Meatless Monday", autrement dit le lundi sans viande. Lundi 11 mars, le maire de la ville Bill de Blasio a annoncé qu'à partir de la rentrée prochaine, toutes les cantines des écoles publiques serviront chaque lundi un repas sans viande.



Cette mesure concernera environ 1,1 million d'enfants et adolescents à New York à partir de la rentrée 2019-20, a indiqué le maire, après que ce programme de repas végétariens testé depuis l'an dernier dans 15 écoles de Brooklyn s'est révélé concluant. "Réduire un peu notre consommation de viande améliorera la santé des New-Yorkais et réduira les émissions de gaz à effet de serre", a déclaré Bill de Blasio, cité dans un communiqué.

Selon une étude du Centre national de biotechnologie (NCBI), la consommation de viande moyenne des Américains est supérieure de 20 à 60% aux quantités recommandées, selon les catégories d'âge. Les animaux d'élevage, en particulier les ruminants comme le boeuf, sont la principale source d'émission de gaz à effet de serre dans le secteur agricole.

New York n'est pas la seule ville américaine à mettre en application cette journée hebdomadaire sans viande. San Francisco (Californie), a été la première à se lancer en 2010 et à s'inspirer de programmes mis en place durant la Première et la Seconde guerre mondiale. À l'époque, il s'agissait notamment de lutter contre les pénuries.