New York : un avion évacué en urgence à cause d'un passager au comportement suspect

Des avions en attente à l'aéroport LaGuardia de New York le 4 juillet 2018.

Les passagers sont tous sains et saufs. Ce samedi 9 octobre, un avion a été contraint d'évacuer ses 78 passagers "en urgence" à l'aéroport La Guardia de New York. Selon Republic Airways, compagnie qui affrétait le vol, l'évacuation d'urgence est due au comportement troublant d'un passager.

Ce Embraer E-175 provenait d'Indianapolis et pour rejoindre La Guardia, à New York, lorsque l'équipage "a déclaré une urgence et a atterri (...) sans incident en réaction au comportement d'un passager vers la fin du vol", a indiqué la compagnie dans un message transmis à l'AFP. Comportement initialement signalé par les passagers.

"En sortant de la piste en service, l'avion s'est arrêté sur une voie de circulation et a procédé à une évacuation d'urgence par précaution", a précisé Republic Airways, qui assure que le "passager impliqué dans l'incident a été placé en détention". Selon les médias locaux, un haut responsable des autorités a déclaré que le passager était "indiscipliné". Ce dernier aurait fait comprendre aux membre de l'équipage qu'il avait un "dispositif" à bord de l'avion, rapporte NBC New York.