publié le 31/10/2017 à 22:29

Mardi 31 octobre, il est 15h05 dans le sud de Manhattan lorsqu'un homme a percuté de nombreux cyclistes en prenant une piste cyclable à contre-sens, au volant d'une camionnette louée auprès de Home Depot, sur près d'un kilomètre. Cette dernière a terminé sa course en percutant un bus scolaire sur la grande artère de Houston Street.



Au moins huit personnes ont perdu la vie - six sont décédées sur place et deux sont mortes à l'hôpital - et au moins douze personnes ont été blessées dans cet "acte terroriste", a annoncé le maire de la ville, Bill de Blasio.

Lors d'une conférence de presse organisée au sud-ouest de Manhattan, en présence du chef de la police new-yorkaise et du gouverneur de l'État de New York, l'élu démocrate a également déploré "une tragédie horrible, un acte de terreur lâche".



Qui sont les victimes ?

Parmi les huit personnes décédées, les autorités ont identifié six étrangers. Cinq ressortissants argentins ont péri. Originaires de Rosario, ils fêtaient le 30e anniversaire de la fin de leurs études", selon un communiqué officiel de Buenos Aires.



Une femme de nationalité belge a également été tuée. Elle résidait à Roulers et visitait New York en compagnie de sa sœur et de sa mère. Par ailleurs, onze blessés ont été pris en charge par les services de secours.

Un homme de 29 ans arrêté

Le conducteur de la camionnette est un homme de 29 ans. Il a quitté son véhicule, deux armes factices - un fusil à air comprimé et un fusil de paint-ball - dans les mains. C'est alors que la police a ouvert le feu sur lui et l'a touché à l'abdomen. Blessé, l'individu, dont l'identité et le profil n'ont pas été révélés, a été transporté à l'hôpital. Il aurait crié "Allahou Akbar" avant d'être interpellé. La police évoque un "loup solitaire". C'est pourquoi aucun autre suspect n'est recherché par les enquêteurs.



L'assaillant est un citoyen ouzbek résidant dans le New Jersey. Arrivé aux États-Unis en 2010, il a préparé son geste "depuis plusieurs semaines". La police de New York cherche à reconstituer le parcours de cet homme qui n'avait jamais fait l'objet d'une enquête pour suspicions de radicalisation. Mercredi 1er novembre, le parquet fédéral de New York a annoncé l'inculpation du principal suspect pour terrorisme : soutien à une organisation terroriste étrangère et violence et destruction de véhicules.

Des liens avec l'État islamique

On sait pour l'instant qu'il s'est vanté de son attaque et qu'il est venu au moins à deux reprises à Manhattan la semaine précédant son passage à l'acte. Les enquêteurs sont convaincus qu'il s'est appliqué à suivre à la lettre les recommandations de Daesh pour des attaques solitaires. Il a laissé dans son véhicule un message sur lequel est inscrit en arabe : "Daesh vivra toujours". Il aurait voulu mourir en martyr sous les balles des policiers.Daesh a revendiqué vendredi 3 novembre l'attaque.

La parade d'Halloween maintenue

Après la sécurisation des lieux, la parade d'Halloween a été maintenue. Bill de Blasio a toutefois appelé à la vigilance. Des policiers supplémentaires vont être déployés, a-t-il annoncé.



New York City's annual Halloween parade is still on for tonight, not far from where the truck attack occurred https://t.co/zg8xe6Ffjh pic.twitter.com/SS40rkQuo8 — CNN (@CNN) 31 octobre 2017

Première réaction de Donald Trump

Le président Donald Trump a qualifié l'homme de "personne très malade et déséquilibrée" sur Twitter. "Les forces de l'ordre suivent cela de près : PAS AUX USA", a déclaré le président, lui-même natif de New York. "Nos pensées et nos prières vont à ceux touchés" par cet attentat, a ajouté la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders.

Première attaque terroriste faisant des morts depuis 2001

Il s'agit du premier attentat terroriste faisant des morts à Manhattan depuis le 11 septembre 2001. La dernière attaque jihadiste à New York date du 17 septembre 2016, lorsqu'un jeune Américain d'origine afghane, Ahmad Rahimi, a posé deux bombes dans le quartier huppé de Chelsea. Une seule a explosé, faisant une trentaine de blessés légers.

> Attentat à New York : ce que l'on sait de l'attaque à Manhattan Crédit Image : ANDY KISS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Crédit Média : RTLnet | Date : 01/11/2017