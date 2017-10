New York : une Belge parmi les victimes

Le camion qui a foncé sur des piétons et des cyclistes à New York mardi 31 octobre.

publié le 01/11/2017 à 02:01

Une ressortissante belge figure parmi les personnes tuées mardi dans l'attentat au véhicule-bélier à New York, dans le sud de Manhattan, a annoncé le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders. Trois autres ressortissants belges sont blessés et sont en salle d'opération, a poursuivi le ministre.



"J'ai la profonde tristesse d'annoncer une victime belge à Manhattan, j'exprime mes condoléances à sa famille et à ses amis", a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie belge, également vice-Premier ministre. "Mes pensées vont aux victimes de l'attaque à New York", a-t-il ajouté.

Didier Reynders a précisé à l'agence de presse Belga qu'il s'agissait d'"une femme originaire de Roulers, dans les Flandres occidentales, qui visitait la ville (New York) en compagnie de sa sœur et de sa mère".

Nous devons malheureusement déplorer une victime belge à #Manhattan toutes nos condoléances à la famille. ¿¿¿¿ — didier reynders (@dreynders) 31 octobre 2017

Les autorités américaines, qui ont qualifié l'attentat d'"acte de terrorisme", ont fait état de huit morts et 11 blessés. Il s'agit du premier attentat meurtrier à New York depuis le 11 septembre 2001. Juste après 15 h, heure locale, le chauffeur d'une camionnette a fauché des cyclistes et des passants le long de la rivière Hudson, où se pressaient de nombreux passants, dont beaucoup déjà déguisés pour fêter Halloween.



Plusieurs médias ont rapporté que le chauffeur avait crié "Allah Akhbar" en sortant de son véhicule, avant d'être blessé par un tir de la police. Il est actuellement hospitalisé.

