À quoi aurait ressemblé la couverture du New Yorker si Hillary Clinton avait remporté l'élection présidentielle face à Donald Trump ? Le célèbre magazine américain le révèle dix mois plus tard, à l'occasion de la publication d'une interview avec la candidate démocrate.



"Le soir de l'élection, elle s'attendait à donner un discours de victoire. Au lieu de cela, le lendemain matin, devant des centaines de ses collaborateurs choqués et en pleurs, elle a poursuivi sa route rapidement à travers un message d'endurance et de gratitude", a écrit le New Yorker dans un post Instagram.

Sur cette couverture, on peut voir celle qui aurait pu devenir la première femme présidente des États-Unis, à la lueur de la Lune, dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Une version qui apparaît tout de suite moins alarmante que la couverture dédiée à Donald Trump.

