et AFP

publié le 21/09/2018 à 19:33

Un coup de sang inexplicable. Une salariée d'une crèche située dans le quartier du Queens, à New York, a poignardé trois nouveaux-nés dans la nuit du jeudi 20 septembre. Deux petites filles, dont l'une âgée d'à peine trois jours, et un petit garçon ont été agressés au couteau de cuisine. Les blessés, tous hospitalisés, sont dans "un état critique mais stable", selon la police locale.



La femme de 52 ans s'est également attaquée à un collègue, touché au torse, et au père de l'une des victimes, poignardé à la jambe. Arrivés rapidement sur place, les policiers ont trouvé l'auteure de l'attaque dans la cave de l'établissement.

La salariée de cette crèche possiblement illégale était inconsciente selon le New York Times, mais la police a réussi à la ranimer en soignant les blessures qu'elle s'est infligée au poignet gauche. Elle a été arrêtée et va être interrogée. Les autorités n'ont pas été en mesure de fournir plus d'informations sur les circonstances de l'agression.