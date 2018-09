publié le 19/09/2018 à 04:20

Un homme atteint de schizophrénie a mortellement poignardé sa mère ce mardi 18 septembre midi et a gravement blessé son père et son ex-concubine, à Doudeauville (Pas-de-Calais). "On suppose qu'il a mal réagi au fait que ses parents souhaitaient son hospitalisation", a indiqué une source judiciaire.



"La mère est décédée, le père et l'ex-concubine sont gravement blessés", a ajouté cette source, précisant que les trois victimes avaient été touchées de plusieurs coups de couteau.

Le suspect schizophrène avait un couteau dans la main à l'arrivée des gendarmes.

Il était cet après-midi "au domicile de ses parents, où se sont produits les faits, en attendant de savoir si son état est compatible avec une garde à vue". Dans le cas contraire, "il sera interné". Une enquête a été ouverte pour "homicide et tentatives d'homicide".