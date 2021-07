New York sous l'eau après de fortes précipitations

New York est sous l'eau depuis ce jeudi 8 juillet. La ville américaine est en effet victime de violentes précipitations ayant entraîné des inondations importantes, notamment dans les bouches de métro, en démontre les nombreuses vidéos postées sur twitter par les passagers du métro. On y aperçoit certains new-yorkais traverser un bassin d'eau très sombre pour atteindre les quais de la station.



"Les lignes 1 et A ont vraiment pris un coup, avec beaucoup d'inondations dans les gares", a déclaré ce jeudi Sarah Feinberg, responsable de l'autorité des transports publics de New York, lors d'un point de presse. Certaines routes principales, notamment dans le Bronx, ont été temporairement fermées. La police de New York a également tweeté des images d'automobilistes bloqués au bord de l'eau.

Le National Weather Service (le service météorologique des États-Unis) a mis en garde contre de nouvelles inondations possibles d'ici ce week-end, avec l'arrivée de la tempête Elsa, qui remonte de Floride.

Inquiétudes pour le futur

De nombreux travaux de protection de la ville contre les inondations avaient eu lieu depuis le passage de l'ouragan Sandy en 2012 qui avait tué 44 personnes et paralysé toute la ville. Force est de constater que New York reste encore très vulnérable face aux inondations et les inquiétudes sont grandissantes car de tels incidents devraient se reproduire plus régulièrement en raison du changement climatique.

Plusieurs responsables, dont Eric Adams, favori des élections municipales de novembre à New York (ce dernier a remporté la primaire démocrate) et Président de Brooklyn, ont appelé à des investissements urgents pour solidifier les infrastructures de la ville.