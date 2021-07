Météo France place deux départements en vigilance orange pluies-inondations

Attention aux intempéries de l'est du Massif central au Jura. Deux départements ont été placés en vigilance orange pour des risques de pluies-inondations ce jeudi 6 juillet par Météo France. Il s'agit de l'Ain et du Rhône.



La perturbation va rester plus ou moins stationnaire pour les heures à venir, avec un risque de précipitations modérées à fortes tout particulièrement du sud du département du Rhône à l'ouest du Jura entre la mi-journée et la fin d'après-midi, précise Météo France. 60 à 80 mm de précipitations sont attendues en quelques heures, localement un peu plus. C'est l'équivalent de ce qui tombe en moins d'un mois pour juillet.

Les départements limitrophes seront également concernés par ces cumuls conséquents, en particulier la Loire et l'Isère.

D'après l'institut météorologique, la perturbation finira par se décaler en soirée vers l'est, avec des précipitations encore localement fortes sur les Préalpes, mais sans cumuls exceptionnels.