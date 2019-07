publié le 27/07/2019 à 19:14

Un oubli dramatique a causé la mort de deux jumeaux, un garçon et une fille âgés de onze mois, dans l'après-midi de ce vendredi 26 juillet, à New York, dans le quartier du Bronx, rapporte la chaîne de télévision locale NBC New York . Parti travailler, leur père les a laissés dans sa voiture, garée en plein soleil sous 30 degrés, pendant environ huit heures.

À son retour aux alentours de 16h30, cet assistant social âgé de 39 ans a démarré son véhicule sur une courte distance avant de se rendre compte de son terrible oubli. L'homme s'est immédiatement rendu à l'hôpital le plus proche, mais le personnel médical n'est pas parvenu à les réanimer.

Le père a été arrêté par les forces de l'ordre afin d'être interrogé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame tandis qu'une autopsie des deux jeunes nourrissons va avoir lieu.