Mutations du coronavirus : la Chine suspend ses vols avec le Royaume-Uni

et AFP

publié le 24/12/2020 à 21:37

Les mutations du coronavirus en provenance du Royaume-Uni ne cessent de faire parler d'elles. Après la décision de la France de fermer sa frontière, c'est au tour de la Chine de suspendre ses liaisons aériennes avec le pays.

"Compte tenu de la nature exceptionnelle de la mutation du virus et de son impact potentiel", la Chine a annoncé "après une solide évaluation" la fin des vols avec la Royaume-Uni, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères ce jeudi 24 décembre devant la presse.

Le Royaume-Uni affiche à ce jour l'un des bilans de la pandémie les plus lourds en Europe, avec plus de 69.000 morts et un record de près de 40.000 contaminations enregistrées mercredi 23 décembre. En revanche, la Chine, premier pays touché par l'épidémie, l'a largement endiguée.

Pour d'autres pays, comme la France, les États-Unis, l'Allemagne ou le Canada, les voyageurs, chinois ou étrangers, doivent produire deux tests de dépistage (sérologique et PCR) effectués dans les deux jours précédant leur embarquement.