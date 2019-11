Un soldat de l'Est tamponne le passeport d'une citoyenne de l'Est, 1989

Un soldat de l'Est tamponne le passeport d'une citoyenne de l'Est, 1989 Crédits : AFP | Date :

Un Berlinois de l'Est tente de détruire le Mur, 1989

Un Berlinois de l'Est tente de détruire le Mur, 1989 Crédits : AFP | Date :

Les soldats essaient de retenir les citoyens de l'Est à l'ouverture du Mur, 1989

Les soldats essaient de retenir les citoyens de l'Est à l'ouverture du Mur, 1989 Crédits : AFP | Date :

Les Berlinois de l'Ouest accueillent leurs compatriotes de l'Est, 1989

Les Berlinois de l'Ouest accueillent leurs compatriotes de l'Est, 1989 Crédits : AFP | Date :

Entre les deux parties du Mur, le no man's land, 1976

Entre les deux parties du Mur, le no man's land, 1976 Crédits : AFP | Date :

Des hommes à l'Ouest parlent à leurs petites-amies à l'Est, 1961

Des hommes à l'Ouest parlent à leurs petites-amies à l'Est, 1961 Crédits : AFP | Date :

Des hommes à l'Ouest parlent à leurs petites-amies à l'Est, 1961

publié le 09/11/2019 à 06:02

"Le mur est ouvert". Il y a trente ans, cette phrase a créé une liesse sans précédent dans les rues de Berlin Ouest et Est. L'édifice monumental, qui coupait la ville est définitivement tombé le 9 novembre 1989.

Conçu au départ pour empêcher l'exode des habitants de la République démocratique allemande (RDA) vers l'Ouest, le mur est érigé dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Il devient vite le symbole le plus important de la guerre froide : Berlin-Ouest est une vitrine de l'Occident, Berlin-Est de l'URSS.

Durant deux ans, tout passage est strictement interdit. C'est seulement en 1963 que les habitants de Berlin-Ouest sont autorisés à rendre visite à leur famille à l'Est, sous des conditions très réglementées.

Sous la pression des habitants de Berlin-Est, le mur tombe dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. Les citoyens sont accueillis par leurs compatriotes de l'Ouest dans un concert de klaxons, et se retrouvent devant la célèbre Porte de Brandebourg pour fêter la chute du mur.

Emmanuel Macron se rendra dimanche 10 novembre à Berlin, au lendemain du 30e anniversaire de la chute du Mur, à l'invitation du président allemand Frank-Walter Steinmeier, et il rencontrera également la chancelière Angela Merkel, a annoncé l'Élysée. Ces entrevues seront suivies d'un dîner en compagnie d'une dizaine d'acteurs et témoins de la chute du Mur et des événements de 1989.