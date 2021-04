publié le 09/04/2021 à 13:48

Les Britanniques sont en deuil. Le prince Philip, époux de la Reine Elizabeth II, est décédé "paisiblement" ce vendredi matin 9 avril, a fait savoir Buckingham Palace. Boris Johnson a pris la parole quelques instants après cette annonce en saluant la vie et le travail "extraordinaires" du prince Philip, disparu à l'âge de 99 ans.



"Nous sommes en deuil, avec Sa Majesté la reine, nous lui présentons nos condoléances, à sa famille" et "la nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaires du prince Philip, duc d'Edimbourg", a déclaré le chef du gouvernement devant Downing Street.

Lui rendant hommage, le Premier ministre a déclaré que le duc d'Édimbourg avait gagné "l'affection de générations" au Royaume-Uni et dans le monde. "Il était l'époux le plus ancien de l'Histoire, l'un des derniers survivants de ce pays à avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a été remarqué pour sa bravoure", a-t-il affirmé.

Boris Johnson a aussi rappelé que le duc d'Édimbourg avait "aidé à diriger la famille royale et la Monarchie afin qu'elle reste une institution indiscutablement vitale pour l'équilibre et le bonheur de notre vie nationale".