Son visage s'affiche dans la presse du monde entier. Evguéni Prigojine, le cuisinier du Kremlin, devenu patron de la milice Wagner est mort dans un crash d'avion avec 9 autres passagers, et ce, deux mois après sa tentative d'insurrection contre le régime de Vladimir Poutine. Alors, forcément, l'ombre du président russe plane autour de cet accident. Enfin, surtout en dehors de Russie, car sur place, les médias se gardent bien de tout commentaire politique.

Ils parlent bien sûr de la disparition d'Evguéni Prigojine, ils se retranchent derrière les déclarations de l'Office de l'aviation civile russe qui a confirmé que le patron de Wagner se trouvait bien dans l'appareil qui s'est écrasé au nord de Moscou et dont aucun des dix occupants n'a survécu. Les médias russes évoquent également l'enquête qui a lieu pour déterminer les causes de ce crash. Une enquête qui s'articule sur trois pistes principales, à savoir une erreur de pilotage, un dysfonctionnement technique ou encore un impact externe.

Pour ce qui est de l'interprétation politique de cet accident et de l'éventuelle élimination d'Evguéni Prigojine, c'est le silence absolu. Aucun média ni personne ne s'aventure à explorer publiquement cette thèse. Le sujet est beaucoup trop sensible dans la mesure où personne ne veut tenir des propos qui pourraient se retourner contre leur auteur pour le cas où ils déplairaient au Kremlin. Un Kremlin qui, pour l'instant, reste muet. Ni Vladimir Poutine ni son porte-parole ne se sont pour l'instant exprimés sur la disparition d'Evguéni Prigojine. Et c'est à se demander s'ils le feront avant la publication des résultats de l'enquête.

