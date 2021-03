et Ryad Ouslimani

publié le 09/03/2021 à 08:27

Le procès du policier à l'origine de la mort de George Floyd doit s'ouvrir dans quelques jours. Ce sera l'occasion pour tout un pays de se regarder dans le miroir. "C'est un test pour la justice américaine et pour voir si l'impunité des policiers a une chance d'évoluer (...) dans le cadre plus général de la lutte contre les violences policières", décrypte sur RTL Charlotte Recoquillon, chercheuse associée à l’Institut Français de géopolitique.

La mort de George Floyd sous les objectifs des passants a provoqué une onde de choc à travers la planète mais surtout les États-Unis, avec le mouvement Black Lives Matter devenu "le plus grand mouvement social de l'histoire américaine du point de vue du nombre" de manifestants et de la mobilisation.

Regroupant plusieurs associations, Black Lives Matter mène un combat quotidien. "On continue à travailler à toutes les échelles pour faire avancer les programmes en faveur de l'égalité raciale", explique l'invitée de RTL, journaliste spécialiste des États-Unis et auteure du podcast Stop killing US.

Un Biden ouvert mais pas engagé

Ainsi, les actions sont menées au niveau économique, culturel ou encore politique. "Si Joe Biden a remporté les élections c'est en grande partie grâce à la mobilisation" de ces mouvements, rappelle Charlotte Recoquillon. Néanmoins, ce n'est pour autant que le président est un engagé de la première heure dans les luttes progressistes. "Joe Biden n'est pas un progressiste dans l'âme, c'est plutôt un centriste. Mais en même temps c'est un interlocuteur", précise Charlotte Recoquillon.

Joe Biden a donc "une oreille pour le mouvement et leurs demandes", contrairement à Donald Trump. Mais il a des points de divergence avec Black Lives Matter. "Désinvestir la police, Joe Biden y est opposé", précise ainsi la spécialiste. Si les associations veulent moins d'argent pour la police afin de renforcer les programmes sociaux, Biden préfère augmenter leurs moyens et renforcer les formations et la sensibilisation. Un travail de fond difficile, car "il y a beaucoup de résistance à cet examen intérieur" dans la police.