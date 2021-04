Mort de George Floyd : l'ultime journée d'un procès qui fera date

publié le 19/04/2021 à 06:37

Cette semaine, l'Amérique retient son souffle. Aujourd’hui à Minneapolis aura lieu la dernière journée du procès de Derek Chauvin, le policier accusé du meurtre de George Floyd. Le verdict pourrait être annoncé cette semaine. Des mesures de sécurité ont déjà été prises. À titre d'exemple : les parents d’élèves ont reçu une lettre. Les écoles publiques de Minneapolis vont passer aux cours à distance, en prévision du verdict.

Alors qu’est-ce qu’il va se passer à partir de ce lundi ? Les débats contradictoires ont pris fin jeudi dernier. Ils ont duré 3 semaines. On n'a pas entendu Derek Chauvin puisqu’il a invoqué le 5e amendement qui permet à tout accusé de se taire dans un procès. Donc aujourd’hui se tiendront les réquisitions de l’accusation et la plaidoirie de la défense, c’est-à-dire de l’avocat du policier.

Tout de suite après le jury va se retirer pour délibérer. Le juge leur a donné ce conseil : "si j’étais vous, je me préparerais à un temps long, en espérant que ce soit court". Impossible de donner une date précise pour le verdict. Le juge leur a d’ailleurs dit : vous êtes maîtres du temps. Ça peut être une heure, une semaine, voire plus. C’est vous qui décidez. Une heure, vu l’importance de l’affaire, ça paraît improbable. Les 12 membres du jury seront dans un hôtel. Ils y resteront jusqu’à ce qu’ils tombent d’accord sur un verdict. Ils sont censés avoir le moins de contacts possible avec l’extérieur. Ils auront un ordinateur, s’ils veulent revoir des vidéos ou des témoignages.

Une décision lourde de conséquences

Derek Chauvin a plaidé non coupable pour les trois accusations. Si on devait les retranscrire dans notre droit, les charges correspondraient à : violences volontaires ayant entraîné la mort, homicide involontaire et meurtre. Il encourt jusqu’à 40 ans de prison. Les décisions doivent être, et c’est potentiellement là toute la difficulté, prises à l’unanimité.



De plus, si le verdict est jugé trop clément, il y a de gros risques de manifestations et d’embrasement. À Minneapolis, les postes de police sont protégés avec des grillages ou même des barbelés. Il y a des renforts de la garde nationale, près de 2.000 soldats. Qui s’ajoutent à plus d’un millier de forces de l’ordre venues de 12 juridictions différentes. À Minneapolis mais aussi à Los Angeles San Francisco où les jours de vacances des policiers ont été annulés, Atlanta, New York. Le maire Bill de Blasio appelle à des manifestations, si elles ont lieu, pacifiques.

Les craintes de débordements sont accentuées par la mort il y a une semaine de Dante Wright, un jeune afro-américain de 20 ans, ça s’est passé dans la banlieue de Minneapolis, à Brooklyn Center. Lors d’un contrôle routier, une policière aurait tiré avec pistolet, pensant que c’était son Taser. Elle a été inculpée d’homicide involontaire mais depuis, chaque soir, il y a des tensions entre manifestants et forces de l’ordre.

Ces derniers mois, plusieurs vidéos montrant des erreurs ou des abus de policiers ont été rendues publiques. C’est donc dans ce contexte de défiance vis-à-vis des forces de l’ordre que le verdict du procès de Derek Chauvin est attendu avec appréhension, ces prochaines heures ou ces prochains jours.