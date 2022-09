Mort d'Elizabeth II : le prix des corgis atteint des records au Royaume-Uni

L'image a fait le tour du monde. Muick et Sandy, deux des derniers compagnons canins de la reine, sur le passage du cortège funéraire à Windsor, pour un dernier hommage. Depuis la mort de la reine, le 8 septembre, les corgis, ces petits chiens qu'adorait Elizabeth II (elle en a possédé une trentaine tout au long de sa vie) atteignent des prix record au Royaume-Uni.

"Les prix demandés par les éleveurs de corgis enregistrés ont atteint aujourd'hui un nouveau sommet", a rapporté lundi un porte-parole de Pets4Homes, un site internet de vente d'animaux de compagnie au Royaume-Uni. Les prix moyens ont "doublé" au cours des trois derniers jours, selon cette source. "Dans les annonces les plus récentes, les prix pour certains corgis dépassent pour la première fois la barre des 2.500 livres (2.780 euros)".

Le site enregistre "un nombre de recherches quotidiennes sur les corgis dix fois plus élevé que la semaine dernière à la même époque". Cela représente une augmentation de la demande et des prix qui dépasse même celle enregistrée durant la période de la pandémie, laquelle a pourtant représenté un pic pour les ventes d'animaux domestiques.

Son premier corgi en 1944

Ces petits chiens, aux oreilles pointues et au long dos, sont indissociables de l'image d'Elizabeth II. La reine en a élevé des générations, avec une préférence pour la race Pembroke, mais a aussi créé le "dorgi", croisement du corgi et du teckel. Elizabeth II a reçu son premier corgi, Susan, pour ses 18 ans, en 1944.

La popularité de la race avait alors bondi de 56%, explique le Kennel Club, la plus grande organisation britannique consacrée à la santé et au dressage des chiens. La cote des corgis a aussi grimpé avec la série The Crown, qui retrace la vie d'Elizabeth II à travers les décennies. Entre la diffusion de la première saison de la série en 2017 et 2020, les inscriptions de chiots corgis Pembroke ont presque doublé selon le Kennel club.

À sa mort, le 8 septembre, Elizabeth II possédait encore deux corgis, Muick et Sandy. Ces derniers fiers représentants lui avaient apporté beaucoup de réconfort pendant la pandémie, selon son habilleuse Angela Kelly. Les deux corgis ont d'ailleurs participé à leur manière aux funérailles. Sur le perron du château de Windsor, ils ont attendu, escortés par deux gardes, que le cortège funéraire parti de Londres après les funérailles grandioses de la monarque remonte la Longue promenade ("Long Walk") jusqu'au château, où la souveraine a été inhumée le 19 septembre. Ils ont été adoptés par Andrew, le fils cadet d'Elizabeth II.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info