Ã‰lodie Poux explique le quotidien de la reine Elizabeth II Ã  sa fille

Une fois n'est pas coutume, Élodie Poux répond à une question que lui a posé sa fille pour sa chronique ce mercredi 21 septembre. "Maman, j'ai regardé les obsèques de la reine d'Angleterre à la télé et le présentateur disait que la reine avait sa propre assouplisseuse de chaussures. Pourquoi la reine elle a le droit à ça ?", lui demande sa fille.

"Être reine d'Angleterre est un méti…enfin une occupat…enfin c'est sympa. Tout le monde est aux petits soins, on porte de belles tenues, on a des bijoux pur sang et des chevaux en or, ou le contraire. Bref ça à l'air assez kiffant comme ça mais en fait c'est trop le seum", lui explique Élodie Poux. "Politiquement, la reine d'Angleterre a autant de pouvoir décisionnaire que ton oncle Bob, qui, pour rappel, se sert de sa carte d'électeur pour allumer le barbecue",

"Alors pour contrebalancer, la reine s'amuse comme elle peut, en engageant des gens pour faire des trucs. Elle a par exemple son découpeur de viande, qui lui coupe sa viande, mais ça tu connais, je le fais pour toi gratuitement depuis des années", poursuit-elle. "Elle a également un conservateur de meubles qui entretient les meubles, un conservateur de cadres qui entretient les cadres, un responsable du linge qui entretient le linge… En fait quand on analyse tous ces métiers on se dit : tiens, en fait la reine elle avait juste une maman".

