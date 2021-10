Montpellier : un ancien maire afghan et sa famille accueillis après deux mois de lutte

Montpellier : un ancien maire afghan et sa famille accueillis après deux mois de lutte

Après presque deux mois de travail inlassable, une famille afghane, qui par un simple mail avait lancé un appel désespéré à la mairie de Montpellier, est arrivée cette nuit sur le sol français.

Le père de famille, Hakimulah Razniwal, était en danger de mort depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. Ancien maire en Afghanistan, il avait noué des relations avec Georges Frêches l'ancien maire et la ville et avait été fait citoyen d'honneur de la ville de Montpellier, d'où sa demande aujourd'hui. "Je voulais que ma famille soit protégée, affirme-t-il. J'ai sept enfants, les plus grands vont à l'université, je veux qu'ils puissent poursuivre leurs études."

Il aura fallu près de deux mois, grâce à l'aide décisive d'une ONG et de plusieurs ministères, pour arriver à sauver Hakimulah, son épouse et leurs sept enfants. "Plus de 30 personnes sont intervenues sur le dossier", explique Grégory Bozonnet, directeur de cabinet du maire de Montpellier.

Un voyage avec les handballeurs

Après avoir quitté le territoire afghan, la famille a obtenu un visa en Macédoine. C'est là, à Skopje, qu'elle a embarqué à bord de l'avion des handballeurs de Montpellier qui y jouaient un match de coupe d'Europe. L'entraîneur de l'équipe connaissait d'ailleurs déjà Hakimulah Razniwal : "Je l'avais rencontré il y a plus de 15 ans quand il avait été fait citoyen d'honneur de la ville de Montpellier, il était venu voir un match".

Sains et saufs après deux mois d'un voyage qui semblait impossible, Hakimulah et sa famille vont désormais pouvoir commencer une nouvelle vie en France.