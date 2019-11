et AFP

Sa démarche l'a trahie. Une Russe qui voulait traverser la frontière pour se rendre en Chine a été arrêtée par les douaniers, qui ont découvert 8 lingots d'or accrochés à ses semelles. Ce n'est pas la première personne interpellée en tentant de transférer de l'or vers l'Empire du Milieu.

"La jeune femme marchait d'une manière peu naturelle (...) et était nerveuse avant de passer la douane", relate le communiqué du Service des douanes régional dans un communiqué. Et pour cause : sous ses semelles, 1.863 grammes d'or répartis en huit lingots étaient attachés "avec du ruban adhésif". Le détecteur de métaux a finalement confondu la jeune femme qui a "remis volontairement" ce qu'elle transportait, selon le même communiqué.

Depuis le début de l'année, plusieurs Russes ont été arrêtés pour des tentatives de transfert d'or vers la Chine. La jeune femme a d'ailleurs affirmé transporter de l'or à la demande d'un ressortissant chinois. En août, une citoyenne russe avait essayé de passer la frontière avec dix lingots d'or également cachés sous les semelles de ses chaussures.

L'orpaillage est une pratique répandue en Russie, l'un des premiers producteurs d'or au monde avec près de 300 tonnes extraites en 2018, mais qui compte aussi des mines d'or illégales.