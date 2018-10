et AFP

publié le 22/10/2018 à 21:53

Le Mexique se prépare au pire. L'ouragan Willa, qui se dirige vers le nord-ouest du pays depuis le Pacifique, s'est renforcé lundi 22 octobre, se hissant en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson, selon le Centre américain des ouragans (NHC). "Les vents les plus violents ont atteint près de 260 km/heure avec des rafales importantes. Willa est un ouragan de catégorie 5" devenant "extrêmement puissant", a annoncé le NHC dans son dernier bulletin.



À 10 heures locales (15 heures GMT), l'ouragan se trouvait à 280 km des îles Marias et à 215 Km du cap Corientes, au large des côtes nord du Mexique, progressant à une vitesse de 10km/h, a précisé l'institut météorologique américain. Willa devrait toucher les côtes mexicaines "dans l'après-midi ou la nuit de mardi", a-t-il ajouté.

Écoles fermées

Selon les prévisions du Service de météorologie mexicain (SMM), l'ouragan devrait frapper la zone sud de l'État de Sinaloa (centre-ouest), à la frontière avec l'État de Nayarit. Dans les zones côtières des trois États de Sinaloa, Jalisco et Nayarit, les écoles ont été fermées lundi et des messages de prévention étaient transmis à la population.

Selon le NHC, l'ouragan pourrait se renforcer lundi avant de perdre de la puissance mardi. Mais il restera un "ouragan puissant, extrêmement dangereux au moment de toucher la côte du Mexique", a-t-il précisé. Le SMM prévoit également que l'ouragan repasse en catégorie 4 mardi matin. Il devrait frapper le continent dans une zone peuplée de petites localités.



À 100 km au nord se situe néanmoins le port de Mazatlan, qui compte 500.000 habitants, ainsi que la région touristique de Sinaloa, placés en "zone de vigilance" par les autorités. Des vents violents et des vagues de cinq mètres sont attendues sur la côte. Les autorités mexicaines surveillaient également la progression d'une autre tempête tropicale, Vicente. Lundi, elle se trouvait à 280 km au sud d'Acapulco, dans l'État du Guerrero, où les vents soufflaient à 75Km/h.