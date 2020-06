Mexique : au moins 6 morts dans un séisme de magnitude 7,5

publié le 24/06/2020 à 12:19

Un violent séisme a secoué le sud du Mexique ce mardi 23 juin en fin de matinée. Ce tremblement de terre d'une magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter, selon le Service sismologique national du Mexique, a précipité hors de chez elles des centaines de personnes apeurées. Le bilan fait pour l'heure état de six morts.

L'épicentre a été localisé dans l'État d'Oaxaca au sud du pays. Ce tremblement de terre a déclenché une alerte au tsunami du Pérou jusqu'à Hawaï. La secousse, qui a fait de sérieux dégâts matériels dans l'État d'Oaxaca, a été ressentie jusque dans la capitale Mexico.

"On a dû se précipiter dehors parce que le marché risquait de s'effondrer. Déjà qu'on ne vendait presque plus rien à cause de la pandémie, maintenant si on ferme le marché ça va être encore pire pour nous", a témoigné Juana Martinez, une fleuriste d'Oaxaca. Des immeubles de bureaux et d'habitations qui tremblent et les secondes semblent interminables. Des pères de famille tenaient à bout de bras leurs enfants et tous s'éloignaient le plus possible des façades des immeubles par crainte d'un effondrement.

"Nous confirmons que la magnitude était de 7,5. Heureusement, nous n'avons aucun dégât important", a déclaré le président Andres Manuel Lopez Obrador, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

"Il y a eu des glissements de terrain, des bris de verre, des auvents sont tombés, des barrières aussi, mais rien de grave. Les installations stratégiques n'ont subi aucun dommage, autrement dit les ports, les aéroports, les raffineries, les centrales hydroélectriques. Tout est en bon état", a-t-il précisé.

La maire de la capitale, Claudia Sheinbaum, a déclaré sur Twitter que seuls des dommages mineurs avaient été signalés dans la mégalopole de 22 millions d'habitants. Après le tremblement de terre, le gouvernement américain a émis une alerte au tsunami pour la côte mexicaine du Pacifique, l'Amérique centrale, l'Équateur, le Pérou et Hawaï. L'alerte a précisé que des vagues pouvant atteindre trois mètres de haut pourraient frapper une zone de 1.000 km autour de l'épicentre.

Un séisme qui intervient dans un contexte déjà sensible

Et ce tremblement de terre survient alors que le pays est plongé en pleine crise épidémique. Avec 22.554 morts recensés ce lundi 22 juin et 185.122 cas, le Mexique est en septième position en nombre de décès liés à la Covid-19.

"Comme si nous n'avions pas assez de soucis avec le virus, et maintenant c'est un tremblement de terre", s'est lamentée Maria Teresa Duran, une résidente du quartier central de Del Valle de 80 ans. Elle déplore la mort d'un de ses fils à cause de la Covid-19 et un autre est contaminé.

Le phénomène a surpris plusieurs des habitants de la capitale qui, en raison de la pandémie, travaillent pour la plupart depuis leur domicile. Si le personnel médical a évacué les hôpitaux de la capitale, les patients atteints de la Covid-19 sont restés en isolement.

Le dernier gros tremblement de terre remonte à septembre 2017, avec 370 morts. Le 19 septembre 1985, un séisme de magnitude 8,1, un des plus destructeurs de l'histoire du pays, avait frappé la capitale mexicaine, faisant plus de 10.000 morts et détruisant des centaines de bâtiments.