Manuel Valls chahuté à Barcelone par des indépendantistes catalans

05/12/2018

"Moins de police, plus d'éducation", "spéculateurs, hors du quartier"... Manuel Valls n'a pas été reçu de la meilleure des manières lors d'une visite dans un quartier de Barcelone. Le candidat à la mairie de la ville catalane a été hué et chahuté par des militants d'extrême-gauche ou indépendantistes.



L'ancien Premier ministre français parlait dans une rue du quartier du Raval de ses propositions en matière de sécurité. En partant, il a dit "une bise à tous et beaucoup de tolérance et de respect", selon des images diffusées par des médias locaux. Le candidat à la mairie a fait de la sécurité l'un des arguments centraux de sa campagne alors que la criminalité, et surtout les vols, ont augmenté de 19% depuis le début de l'année à Barcelone, selon des chiffres officiels datant d'octobre.



Manuel Valls, élevé à Paris par un père catalan et une mère italo-suisse et naturalisé français à 20 ans, s'est engagé de l'autre côté des Pyrénées après l'échec de ses ambitions présidentielles en France en 2017. C'est pourtant le moins apprécié des candidats pour les élections municipales de mai, où Ernest Maragall, candidat du parti indépendantiste ERC (gauche républicaine catalane) fait figure de favori devant la maire sortante Ada Colau, selon un sondage publié le 18 octobre par le journal El Periodico de Catalogne.