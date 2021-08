Manche : 108 migrants secourus dans le détroit du Pas-de-Calais

Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord de quatre embarcations, mais n'y sont pas parvenus. 108 migrants ont été secourus dans la Manche ce mercredi 11 août, dans le détroit du Pas-de-Calais, a indiqué la préfecture maritime.

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez a d'abord été contacté pour une embarcation de migrants "se trouvant en difficulté au large de Sangatte", dans le Pas-de-Calais, a précisé la préfecture dans un communiqué. À bord, sept personnes ont été récupérées par le patrouilleur de service public (PSP) Flamant de la Marine nationale. Les migrants ont ensuite été déposés au port de Dunkerque, où ils ont été pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et la police aux frontières, ajoute le communiqué.

Peu de temps après, une deuxième embarcation en difficulté a été secourue par le patrouilleur au large de Dunkerque, avec à son bord 29 naufragés. Une fois arrivé sur zone, "le Flamant signale qu'un naufragé fait un malaise". Une "évacuation médicale héliportée du naufragé" a alors été décidée, tandis que les autres personnes ont été ramenées au port de Dunkerque.

Quatre fois plus de traversées qu'en 2019

Ce sont ensuite trente-sept migrants qui ont été secourus sur une nouvelle embarcation en difficulté au large de Calais et 35 autres personnes au large de Dunkerque. Depuis la fin 2018, les traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à rallier le Royaume-Uni se multiplient, et ce, malgré les mises en garde répétées des autorités qui soulignent le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la basse température de l'eau.

Plus de 9.500 traversées ou tentatives de traversées ont été recensées en 2020, soit quatre fois plus qu'en 2019, selon un bilan officiel. L'an passé, six personnes sont décédées lors de leur traversée, et trois ont disparu.