Manche : 236 migrants secourus en mer depuis vendredi

Le flux de migrants tentant de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre ne tarit pas. Les autorités françaises ont secouru 78 migrants en mer ce dimanche 4 juillet, alors qu'ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Au total, cela sont 236 migrants qui ont été secourus en mer dans la Manche depuis vendredi.



Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez a d'abord été informé qu'une embarcation de migrants se trouvait en difficulté en zone du Dyck (Nord), selon un communiqué de la préfecture maritime. Les 35 occupants, donc cinq femmes et six enfants, ont été secourus et déposés au port de Calais vers 10h00.



Par ailleurs, 43 migrants en difficulté au large du Touquet (Pas-de-Calais) ont été secourus, dont "sept blessés semblant présenter des lésions cutanées", et reconduits au port de Boulogne-sur-Mer. Ils ont été pris en charge par le service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) et la police aux frontières (PAF).



Malgré les annonces répétées des autorités françaises sur la dangerosité de la traversée de la Manche, liée à la densité du trafic, à la force des courants et à la faible température de l'eau, les traversées se multiplient depuis 2019. Les migrants sont persuadés que les conditions d'accueil au Royaume-Uni sont plus favorables qu'ailleurs, notamment qu'en France, et l'adaptation y est plus facile en raison de la langue anglaise. En 2020, plus de 9.500 traversées ou tentatives de traversée de ce type ont été recensées, soit quatre fois plus qu'en 2019, selon un bilan de la préfecture maritime. Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.