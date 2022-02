Maltraitance dans les Ehpad : l’ancien PDG d'Orpéa accusé de délit d'initié

C'est le scandale dans le scandale. L'ancien PDG d'Orpea est désormais soupçonné de délit d'initié. Selon Le Canard Enchainé, Yves le Masne a revendu plus de 5.000 de ses actions en juillet dernier, trois semaines seulement après avoir été informé de la parution du livre Les Fossoyeurs. Une enquête qui met au jour les restrictions imposées aux résidents des Ehpad au nom de la rentabilité. En vendant ses titres, le PDG a empoché 588.000 euros.

"On est là au cœur d'un système, je pense", a commenté la ministre déléguée à l'Autonomie Brigitte Bourguignon. "Si, en plus, des personnes quittent le navire au moment où il y a des accusations, en n'acceptant pas de répondre et d'assumer des responsabilités, et au passage en se servant, là c'est grave !", s'est-t-elle exclamée, évoquant son "dégoût".

Dans Les Fossoyeurs, le journaliste Victor Castanet décrit le rationnement des fournitures médicales et de la nourriture dans des établissements aux tarifs pourtant très élevés, une maltraitance chronique des résidents, des objectifs financiers imposés à des directions contrôlées de très près par le siège. Des accusations que le groupe réfute en bloc.

Le gouvernement a fustigé mercredi le "cynisme" de ses dirigeants. Le nouveau PDG du groupe, Philippe Charrier, ancien président du conseil d'administration qui a succédé dimanche à Yves le Masne, sera auditionné mercredi à l'Assemblée nationale. Philippe Charrier sera également l'invité de RTL ce mercredi 2 février à partir de 18h.