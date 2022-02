Maltraitance dans des Ehpads : deux enquêtes ouvertes sur Orpea par le gouvernement

Le logo et le slogan de Orpéa à Neuilly-sur-Seine

Les révélations du journaliste Victor Castanet dans le livre Les fossoyeurs, une investigation sur le leader mondial des Ehpads et des cliniques Orpea, continue de produire ses effets. La ministre chargée de l'Autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, a annoncé mardi 1er février l'ouverture de deux enquêtes administratives sur le groupe.



"On ne va pas se contenter des explications lors d'un rendez-vous à une convocation", a expliqué la ministre sur France Inter, une heure avant de recevoir dans son bureau les dirigeants de Orpea. "Nous lançons aujourd'hui une enquête Igas (Inspection générale des affaires sociales) et une enquête financière de l'IGF. C'est une première, parce qu'il faut taper fort pour montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi" dans les Ehpads.

La ministre a également exprimé son "dégoût pour les pratiques managériales" d'Orpea, après la lecture du livre-enquête "Les fossoyeurs". Dans ce livre, "c'est un système entier qui est dénoncé et c'est ça que je veux comprendre", a poursuivi Brigitte Bourguignon. Elle assure avoir convoqué dans son ministère le directeur général pour la France d'Orpea Jean-Christophe Romersi et le nouveau PDG Philippe Charrier "pour leur dire (sa) colère".