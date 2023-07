Mais où est donc passé le ministre chinois des Affaires étrangères ?

Une longue absence qui interroge en Chine, mais pas seulement. Le ministre chinois des Affaires étrangères n'est plus apparu en public depuis le 25 juin dernier. Ce jour-là, Qin Gang avait rencontré des responsables de plusieurs pays, dont son homologue russe, rapporte CNN. Depuis, il n'a plus été vu en public et ne s'est pas présenté à plusieurs rendez-vous.

Interrogée sur cette disparition mystérieuse, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué, ce lundi, n'avoir "aucune information à fournir" à ce sujet. Qin Gang devait notamment rencontrer Josep Borrell, haut-représentant de la diplomatie européenne. Mais le rendez-vous a été finalement annulé.

Face à cette mystérieuse et plutôt longue indisponibilité de Qin Gang, Wang Yi, directeur du bureau central des Affaires étrangères du parti au pouvoir, a remplacé le ministre à plusieurs reprises, pointe Le Parisien. Arrivé au ministère des Affaires étrangères en décembre dernier, Qin Gang a succédé à un certain... Wang Yi.



Quels scénarios ?

Les spéculations autour de cette disparition sont assez nombreuses. Comme le rapporte CNN, un porte-parole du ministère a déclaré que Qin Gang ne s'était pas présenté à une réunion entre plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est en raison de soucis de santé. Mais cette explication a été enlevée de la retranscription, mise en ligne sur le site du ministère, souligne le média américain.

Plusieurs médias, dont Le Parisien, rapportent que le ministre des Affaires Étrangères aurait eu une liaison avec une salariée d'un média chinois, diffusé à Hong Kong. Qin Gang et cette présentatrice de télévision auraient donné naissance à un enfant. L'employée n'a plus été vue depuis plusieurs semaines à la télévision et serait même accusée d'être une espionne, précise le quotidien français d'après une source.

Comme le rapporte la BBC, le nom de Qin Gang a été très recherché sur le plus célèbre navigateur chinois, Baidu. Les recherches auraient augmenté de plus de 5.000% en l'espace de quelques semaines. Avant d'occuper ce poste au ministère des Affaires étrangères, Qin Gang était l'ambassadeur de la Chine aux États-Unis, de nombreuses divergences existent entre Pékin et Washington.