"Fast and Furious 9", "Jurassic World 3"... Cannes n'oublie pas le grand spectacle

Vin Diesel et Michelle Rodriguez dans "Fast and Furious 9"

Direction la Croisette. Lundi 12 juillet avait lieu sur la plage la projection d'un des films les plus attendus de cet été 2021 : Fast and Furious 9. Plus de 2.000 personnes ont pu voir en avant-première le dernier opus de la saga. 750 privilégiés, casquettes promotionnelles du film vissées sur la tête, ont pu suivre la séance confortablement installés sur des chaises longues bleues estampillées de la Palme d'or. Les autres étaient reparties soit directement assis derrière à même le sable ou carrément un peu au-dessus sur la Croisette.

À défaut de Vin Diesel, qui n'est finalement pas venu, il y a eu deux belles surprises. D'abord quelques influenceurs, bien connus du jeune public, ont mis l'ambiance en se faisant prendre en photo devant deux bolides des précédents films. Et puis 5 minutes du prochain Jurassic World ont été présentées en avant-première mondiale au public cannois. Ce sera le dernier épisode de la saga et sa date de sortie a été fixée au 22 juin 2022. Patience...

Fast and Furious 9 propose une guerre fratricide entre Dom Torreto et son frère qui, à vrai dire, sort un peu de nulle part. Exit The Rock, alias Dwayne Johnson pour ce film, ses relations avec Vin Diesel sont devenues trop exécrables. Mais c'est quand même un autre ancien catcheur qui le remplace au casting en la personne de John Cena, qui joue donc le frère : Jakob Toretto. Michelle Rodriguez et Charlize Théron sont toujours là.

Plus c'est gros plus ça passe et ce Fast and Furious 9 ne déroge pas à la règle. Vin Diesel et son équipe peuvent traverser à vive allure un champ de mines dans la jungle panaméenne et s'en sortir sans une égratignure. Et comme on est aussi dans le monde d'après MeToo, les personnages féminins ont aussi droit à leur grosse scène de bagarres, où bien sûr elles mettent la pâté à ces méchants messieurs. Le réalisateur Justin Lin n'a évidemment pas lésiné sur les cascades, hyper soignées visuellement, même si elles ne sont pas très réalistes.

Un Fast and Furious 10 est déjà annoncé. Il devrait sortir en deux parties et devrait clore la saga de Dom Torreto. Mais attention, car la franchise devrait s'offrir ensuite d'autres films dérivés dont un spin-off 100% féminin autour de Michelle Rodriguez.

"Bac Nord" et la compétition

Changement d'ambiance avec la rencontre avec un acteur et un réalisateur : Cédric Jimenez et Gilles Lellouche. Le premier dirige le second dans le film Bac Nord, présenté ici hors compétition avant sa sortie au cinéma le 18 août prochain. Un polar violent, tiré d'une histoire vraie, qui nous ramène en 2012 dans les quartiers Nord de la cité phocéenne et suit le travail d'un trio de policiers confrontés à la dégradation des relations avec les jeunes des cités mais aussi à leurs propres dérives face à la situation, jusqu'au moment où ils deviennent eux aussi la cible de la justice... Film nerveux, tendu signé Cédric Jimenez (réalisateur de La french) avec François Civil, Karim Leklou et donc Gilles Lellouche



Du côté de la compétition ce mardi 13 juillet nous attendons le retour d'un habitué du palmarès, l'Iranien Asghar Farhadi avec Un héros et un des films tricolores de la sélection, Titane de Julia Ducourneau avec notamment Vincent Lindon qui sort le 14 juillet au cinéma.