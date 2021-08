Liban : "On a besoin de retrouver un pays", lance le bâtonnier de l'ordre des avocats

L'armée libanaise a confirmé que le feu a pris dans un entrepôt de pneus et d'huiles, dans la zone franche du port.

Le mardi 4 août 2020, en plein après-midi, une explosion titanesque ravageait la capitale du Liban. Le bilan s'élevait à 214 morts et plus de 6.000 blessés. Depuis, Beyrouth se remet peu à peu du choc mais les séquelles du drame subsistent et la crise politique continue de miner le pays.

Emmanuel Macron doit d'ailleurs tenir une nouvelle conférence internationale ce mercredi afin de trouver une solution à cette crise. "Je pense que cette conférence doit attirer l'attention sur le fait qu'on a besoin d'un État de droit", confie Melhem Khalaf, bâtonnier de l'ordre des avocats de Beyrouth, invité sur RTL. "On est délaissé par tout le monde, mais on fait appel à la conscience des gens (…) dans un pays où tout s'écroule sauf la volonté de retrouver un pays", poursuit-il.

"Aujourd'hui, on a besoin de retrouver un pays". Alors, pour revenir à cet "État de droit", Melhem Khalaf mise sur le fait de "faire pression, constituer un gouvernement avec toute une mission pour retrouver une constitution ".