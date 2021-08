Liban : au moins 20 morts et plusieurs blessés dans l'explosion d'un camion-citerne

Au moins 20 personnes ont été tuées et près de 80 autres blessées dans la nuit du samedi au dimanche 15 août par l'explosion d'un camion-citerne au Liban. L'explosion s'est produite dans la région du Akkar, dans le nord du pays, selon la Croix-Rouge libanaise et les médias officiels.

"Nos équipes ont évacué 20 cadavres et plus de 7 blessés depuis le lieu de l'explosion d'un camion-citerne au Akkar vers les hôpitaux de la région", a indiqué la Croix-Rouge sur Twitter, précisant que 79 personnes avaient été blessées. L'agence nationale d'information a indiqué qu'un camion-citerne que l'armée avait confisqué avait explosé, après des heurts entre des résidents qui s'étaient attroupés autour pour se procurer de l'essence. L'armée n'était pas présente sur les lieux quand l'explosion s'est produite, a-t-elle ajouté.

Au moins sept corps et des dizaines de personnes brûlées ont été transférés dans un hôpital d'Akkar, a indiqué un employé, Yassine Metlej. "Les corps sont si carbonisés qu'on ne peut pas les identifier", a-t-il dit à l'AFP. "Certains n'ont plus de visage, d'autres plus de bras". L'hôpital a dû refuser la plupart des blessés car il n'est pas équipé pour soigner les grands brûlés, a-t-il ajouté.