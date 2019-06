publié le 11/06/2019 à 17:29

C'est un grand pas pour la liberté des droits au Botswana. La justice du pays a annulé ce mardi 11 juin l'interdiction de l'homosexualité en vigueur dans le territoire. Une décision très attendue sur l'ensemble du continent africain, où l'homosexualité reste illégale dans plus de la moitié des pays subsahariens et qui a aussitôt été saluée par les défenseurs de la cause LGBTQ+.



Les clauses du code pénal du Botswana, relatives aux relations entre personnes du même sexe, "sont annulées", a déclaré le juge Michael Leburu dans une salle d'audience comble de la Haute Cour à Gaborone. "La justice ordonne que les lois soient amendées", a-t-il ajouté.



Les clauses en question sont "des reliques de l'ère victorienne" qui "ne sont plus viables", a encore estimé le magistrat. Elles "oppressent une minorité" et "ne passent pas l'épreuve de la constitutionnalité", a-t-il ajouté. Le texte en vigueur depuis 1965 prévoyait des peines pouvant aller jusqu'à sept ans de prison.

28 des 49 pays d'Afrique subsaharienne criminalisent l'homosexualité

"Les minorités ne doivent pas être exclues et ostracisées", a encore expliqué le juge Leburu dans son jugement. "Le temps est venu que la sexualité entre personnes du même sexe soit décriminalisée", a insisté le magistrat. "Les hétérosexuels sont autorisés à exprimer leur sexualité sans problème mais la même chose ne s'applique pas au requérant", a-t-il poursuivi. "Nier le droit d'avoir des relations sexuelles comme on l'entend est discriminatoire", a-t-il encore expliqué, jugeant "fondamental" le droit au respect de la vie privée.

Devant le tribunal de Gaborone, de nombreux militants brandissaient des pancartes proclamant "Il n'y a rien de mal à être différent, mais il est injuste d'être discriminé", ou encore "Les hommes homosexuels sont cinq fois plus victimes de violences sexuelles que l'ensemble de la population masculine du Botswana".



Ce jugement intervient après le refus en mai de la Haute Cour du Kenya d'abroger les lois réprimant les relations homosexuelles, qui avait alors douché les espoirs de la communauté continentale LGBTQ+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenre, queers). Actuellement, 28 des 49 pays d'Afrique subsaharienne criminalisent les relations homosexuelles. La peine de mort est même prévue par la charia en Mauritanie, au Soudan et dans le nord du Nigeria.