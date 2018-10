et AFP

Le 26 octobre prochain, la cathédrale de Washington accueillera les cendres de Matthew Shepard. Un hommage exceptionnel pour ce jeune homme de 21 ans tué il y a 20 ans car homosexuel.



L'étudiant en sciences politiques et langues étrangères, qui voulait être diplomate, avait été entraîné en octobre 1998 hors d'un bar de Laramie, dans le Wyoming, par deux jeunes hommes qui s'étaient fait passer pour des homosexuels pour le convaincre de les suivre.

Après un trajet en voiture, ils l'avaient dépouillé et violemment frappé à coups de crosse de revolver au visage et à la tête, avant de le laisser attaché à une clôture par un froid glacial. Matthew Shepard avait été retrouvé 18 heures plus tard, inconscient, par un cycliste qui dans un premier temps l'avait pris pour un épouvantail. Il était mort quelques jours plus tard à l'hôpital.

Le pays choqué par ce meurtre

Aux États-Unis, sa mort avait provoqué une onde de choc, mis en lumière les violences visant les personnes LGBTQ+ et provoqué une vague d'appels à durcir la législation fédérale concernant les crimes motivés par la haine de l'autre.



"Ce fut un énorme coup de semonce pour l'Amérique", dit à l'AFP Sara Grossman, à la tête de la communication de la Fondation Matthew Shepard. Des veillées et des manifestations avaient été organisées, et le président de l'époque, Bill Clinton, avait exhorté la Chambre des représentants à agir.

Il aura fallu presque 10 ans, pour que finalement, en 2009, Barack Obama signe une loi portant notamment le nom de Matthew Shepard, élargissant la législation sur les crimes liés à une discrimination pour y inclure l'orientation et l'identité sexuelles.



"La mort de Matthew fut incroyablement tragique, mais elle a aussi provoqué le début de beaucoup de changements et un éveil des consciences dans ce pays autour des injustices faites aux personnes LGBT à travers la nation", dit à l'AFP le doyen de la cathédrale de Washington, Randy Hollerith. "Et elle a enclenché un processus qui, je pense, a mené tout droit (à la légalisation du) mariage homosexuel" dans tous les États-Unis en 2015, ajoute-t-il.

Hommage posthume

C'est par Gene Robinson, premier évêque américain ouvertement homosexuel et proche des parents de Matthew Shepard, que l'idée d'accueillir les cendres du jeune homme à la cathédrale épiscopalienne de Washington a émergé.



La cathédrale, une institution de poids dans la capitale fédérale, dit considérer l'égalité pour les personnes LGBTQ+ comme "l'une des plus grandes questions de droits civiques pour l'église au XXIe siècle". Elle est donc "l'endroit parfait" pour abriter Matthew Shepard, selon le doyen Hollerith.



Matthew Shepard sera l'une des quelque 200 personnalités enterrées à la cathédrale, aux côtés d'Helen Keller et du président Woodrow Wilson.



L'administration Trump pointée du doigt

Mais cette consécration posthume ne doit pas cacher les inquiétudes autour d'un recul sociétal, selon Sara Grossman. "Il y a eu régression avec ce gouvernement, nous le voyons tous les jours aux infos", juge-t-elle.



L'administration Trump est accusée de rogner petit à petit les protections accordées à la communauté LGBTQ+. Dernier exemple en date : la décision de ne plus accorder de visas aux partenaires de diplomates étrangers homosexuels vivant ou s'installant aux États-Unis, à moins qu'ils se marient.



"Nous sommes extrêmement inquiets", insiste Sara Grossman. "Nous avons fait des progrès, mais ce n'est pas parfait", ajoute-t-elle, en rappelant que de nombreux États américains permettent encore l'utilisation, lors de procès, de l'argument de "panique homosexuelle", soit le fait de réagir par la violence ou le meurtre à des avances gays.