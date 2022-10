En Grèce, 92 réfugiés ont été retrouvés nus après avoir été forcés de traverser le fleuve Evros, qui sépare le pays de la Turquie. Athènes et Ankara se rejettent la faute, chacun accusant l'autre d'être responsable de ce traitement inhumain, de cette mise en scène extrêmement choquante.

Sur la photo diffusée par les autorités grecques, 92 personnes sont visibles, nues et abandonnées à leur sort dans un champ, au bord du fleuve Evros, au nord de la Grèce. Tous ces réfugiés sont des hommes d’origine afghane, syrienne ou pakistanaise. Tous ont une trentaine d’années et leurs corps laissent apparaître des stigmates de mauvais traitement. Ces réfugiés seraient en état de détresse psychologique.

Ces hommes ont été secourus dans la matinée du dimanche 16 octobre par les gardes-frontières grecques et européens de Frontex. Ces derniers déclarent que ces réfugiés auraient été poussés par la Turquie vers la Grèce dans des embarcations de fortune. Toutefois, Ankara nie en bloc ces accusations. Marc-Antoine Pineau, président de l’ONG On the Road, juge "intolérable" ce rejet de la responsabilité entre la Grèce et la Turquie.



À écouter également dans ce journal

Ukraine - Une série d’explosions a retenti à Kiev lundi 17 octobre. La capitale ukrainienne aurait fait l’objet d’une attaque de "drones kamikazes". L’alerte et la sirène avaient retenti pour prévenir les habitants de rester à l’abri.

Meurtre de Lola - Quatre suspects sont toujours en garde à vue. L’hypothèse d’un meurtre sans mobile est pour l’heure privilégiée.

Ligue 1 - Le Paris Saint-Germain s’est imposé contre Marseille dans le choc au sommet du championnat de France. Les Parisiens l’ont emporté 1-0 grâce à un but du Brésilien Neymar.

