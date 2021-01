publié le 24/01/2021 à 08:25

Un peu partout à travers le monde des restrictions dont mises en place pour juguler l'épidémie. En Chine, face à la recrudescence du virus, les autorités demandent à la

population de ne pas se déplacer alors que les fêtes du Nouvel An approchent.

D'ordinaire la gare de Pékin est bondée à quelques semaines du Nouvel An chinois. 3 milliards de voyages étaient prévus mais finalement le virus aura une nouvelle fois eu raison de cette fête traditionnelle. Dans cette entreprise les employés ne peuvent pas quitter Pékin : "On a demandé à nos employés de ne pas voyager. En échange on va leur offrir une prime de 200 euros et le gouvernement 70 euros de plus".

Les Chinois sont pourtant plutôt compréhensifs, à l'image de cet employé du service public : "Je ne suis ni policier ni médecin, je ne peux pas faire grand chose. Par contre je peux aider mon pays en évitant de voyager pendant les vacances". Pékin accélère également sa campagne de vaccination : plus de 20 millions de doses ont été injectées avec pour objectif de vacciner 50 millions de personnes d'ici le Nouvel An.

