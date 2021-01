publié le 19/01/2021 à 09:10

En effet, l'empire du milieu a connu une croissance de 6,5% au dernier trimestre de l'année, ce qui porte l'activité économique de 2020 à +2,3%. +2,3, c'est la croissance la plus faible pour le pays depuis... la mort de Mao Zedong, en 1976, et les débuts de l'ouverture du pays.

Mais c'est aussi la plus forte croissance de l'année 2020 parmi les économies les plus importantes de la planète. En 2020, les États-Unis ont fait du -3,6%, la zone euro du -7%, et la planète a connu une récession moyenne supérieure à 4%, du jamais vu depuis la crise des années 1930. Dans ce champ de ruines, la Chine est la seule à tenir debout.



Alors, quel est leur secret ? Avoir vaincu l'épidémie, bien sûr, avec un confinement extrêmement strict et la fermeture des frontières. 4.500 morts en Chine l'année dernière à cause du coronavirus, c'est dix fois moins qu'en France, alors que la population est vingt fois supérieure. L'autre facteur de réussite, c'est le record des exportations chinoises en Occident. En partie grâce à l'IPhone 12, le dernier modèle du smartphone d'Apple, fabriqué là bas, qui a gonflé les chiffres de 8 milliards sur un seul mois.

Mais aussi et surtout parce que les grandes entreprises d'État ont été massivement soutenues pour vendre chez nous des masques, des vêtements de protection pour les hôpitaux, du matériel médical. Sans compter les millions d'ordinateurs, dont la demande a explosé chez nous à cause du télétravail. Après avoir exporté chez nous le virus, la Chine a exporté les moyens de lutter contre le virus !

Les succès actuels ne dureront sûrement pas

Mais ça ne durera pas. En ce moment, plus nous allons mal à cause de l'épidémie, plus la Chine va bien. Mais avec le vaccin, les économies occidentales devraient se réinstaller dans une certaine normalité à la fin 2021. Et la Chine retrouvera alors ses problèmes. D'abord un endettement considérable, qui s'est accru avec le soutien massif aux grandes entreprises publiques exportatrices. Ensuite le vieillissement accéléré de sa population, qui se traduit par la chute du nombre de Chinois en âge de travailler, alors que depuis quarante ans, la croissance était portée au contraire par l'augmentation de la population active.



Le climat va changer. 2020 marque deux victoires très importantes pour Pékin. D'abord, grâce à ces bons chiffres, la barre des 10.000 dollars de PIB par habitant a été franchie l'année dernière. C'est 4 fois moins que chez nous, mais c'est quand même considérable, quand on voit d'où ils sont partis et combien ils sont. Ensuite, pour la première fois, l'espérance de vie d'un chinois devrait légèrement dépasser celle d'un Américain, à cause de la pandémie, qui a fait perdre plus d'un an de vie en moyenne aux Américains, alors qu'elle n'a pas eu d'incidence en Chine. Mais ces deux succès, remarquables, ouvrent une période où la Chine va rejoindre progressivement le rythme de croissance des pays développés, et retrouver la terre, après avoir marché sur l'eau pendant quarante ans.