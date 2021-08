La Chine est en guerre contre l'addiction aux jeux vidéo. Là-bas, c'est un véritable fléau : certains enfants chinois peuvent passer des journées entières scotchés à leur écran. Pékin prend le contrôle: désormais, les moins de 18 ans ne pourront pas jouer plus de trois heures par semaine.

La presse officielle chinoise avait déjà lancé l’offensive cet été, qualifiant les jeux vidéo en ligne de "drogue électronique". Selon la nouvelle réglementation, les utilisateurs de moins de 18 ans ne pourront jouer qu'entre 20 h et 21 h le vendredi, le samedi et le dimanche, soit trois heures seulement par week-end. Une mauvaise nouvelle pour cet adolescent : "C'est très énervant, moi j’adore jouer aux jeux vidéo après l’école, ça me détend, là je sais pas ce que je vais faire. Ma mère est très contente".

Un jeu en particulier est dans le viseur des autorités : "Honor Of kings", littéralement "l’honneur des rois" et sa bande-annonce rythmée. Près de 100 millions de personnes y jouent chaque jour sur smartphone. Beaucoup d’enfants y dépensent également des fortunes en achetant des personnages, des équipements ou des pouvoirs magiques.

Désormais il faudra s’enregistrer pour y jouer avec sa carte d’identité et un système de reconnaissance faciale est aussi intégré pour être sûr que l’on ne joue pas avec les codes des parents. La mesure s’appliquera à tous les jeux en ligne.

