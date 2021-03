publié le 08/03/2021 à 06:33

Près de 600.000 personnes vaccinées en 3 jours, c'est le bilan des injections de masse qui ont eu lieu ce week-end. Un coup l'accélérateur incontestable qui va se poursuivre affirme le gouvernement qui promet que les livraisons le mois prochain seront 5 à 6 fois supérieures en terme de quantité.

Mais pour l'instant, le gouvernement préfère stopper les vaccinations à grande échelle. Olivier Véran l'assume, privilégiant la relation de proximité avec les médecins. Une déception pour Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer. "J'aurais souhaité entendre ce que je n'ai pas entendu en effet. J'aurais souhaité que l'on nous dise que tous les week-ends, pendant ce qui a été décrété c'est-à-dire le confinement, la population a l'espoir d'être vaccinée", dit-il. .

"J'attends du ministre qu'il puisse y avoir un effort au long cours, continu. De maintenir des doses, d'assurer des doses et si nous avons les doses nous aurons ce centre de vaccination. Les élus sont là, les volontaires sont là. La population attend", affirme le maire de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.

