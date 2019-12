publié le 18/12/2019 à 08:01

Cela fait un an que la Belgique n'a plus de leader. C'est un bien curieux anniversaire que fêtent nos voisins. Ce mercredi 18 décembre, cela fait un an jour pour jour que la Belgique est sans gouvernement. Le 18 décembre 2018, l'équipe du Premier ministre Charles Michel explosait en vol, après le départ du parti nationaliste NVA.

Depuis les affaires courantes sont tout de même gérées et l'absence de gouvernement n'inquiète plus vraiment. "Ça marche quand même, on se demande à quoi ça sert finalement", "les gens on dirait qu'ils s'habituent à un fonctionnement qui ne fonctionne pas," déclarent des bruxellois.

Le quotidien des Belges n'est pas bouleversé. Certaines compétences, l'enseignement, le transport ou encore l'environnement reviennent aux trois régions du pays. En revanche, faute de gouvernement fédéral, pas possible par exemple d'augmenter le salaire minimum ou de créer un nouvel impôt.

Situation compliquée pour les entreprises

Économiquement, le royaume est à l'arrêt. Le patron de la fédération des entreprises de Belgique, Pieter Timmermans, tire la sonnette d'alarme. "Cela aura un impact sur la croissance économique. Cela veut dire sur l'emploi et l'emploi sur le pouvoir des gens," déclare-t-il.

Aujourd'hui la situation est complètement bloquée. Aucune alliance ne semble se dégager pour former une majorité. Il reste encore à la Belgique un peu moins de 6 mois pour battre le record de la plus longue crise politique.

