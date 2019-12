Belgique : le gouvernement oblige les commerçants à arrondir les additions

et Noé Blouin

publié le 02/12/2019 à 15:23

Petite nouveauté chez nos voisins et amis belges. Depuis le 1er décembre, les habitants du plat pays ne payent plus au centime près mais à l'arrondi. L'objectif est simple, le gouvernement souhaite réduire progressivement l'utilisation des pièces de 1 et 2 centimes, qui coûtent cher à fabriquer.

Les commerçants devront donc baisser les additions à la dizaine inférieure, si celles-ci se terminent par 1 ou 2 centimes. Si la somme à régler finie par 8 ou 9 centimes, ça sera à la dizaine supérieure qu'il faudra arrondir le tout. Enfin, pour les 3, 4 6 et 7 centimes, le montant sera ramené à 5.

Comme le soulignent nos confrères de la Voix du Nord, cette mesure ne s'applique pas aux paiements par carte bancaire, sauf si le commerçant indique le contraire. La RTBF précise, quant à elle, que les paiements de particulier à particulier, les ventes interentreprises et les frais administratifs liés à l'achat d'une carte d'identité ne sont pas concernés par ce changement.