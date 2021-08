Les évacuations françaises pourraient s’arrêter ce jeudi 26 août compte tenu de la volonté américaine de retirer tous ses soldats d’ici mardi 31 août. La France n’aura donc pas le temps d’évacuer tous les candidats au départ, au grand désespoir de certains. Réfugiée en France depuis 2012, Nadia espère toujours l’arrivée de son fiancé sur les terres françaises.

Terré dans une maison de Kaboul dont il ne sort presque plus, Ariane, 26 ans, vit dans la peur : "Je suis en danger parce qu’ici dans mon quartier, tout le monde sait que ma fiancée est en France, les talibans peuvent facilement me retrouver et il vont me tuer. je dois vraiment quitter mon pays pour avoir une vie en sécurité, je suis fatigué de cette situation en Afghanistan où personne ne veut y vivre".

Depuis des années, il lutte pour avoir un visa pour la France mais sans succès. Aujourd’hui, quitter l'Afghanistan est impossible pour lui. De son côté à Rennes, sa fiancée Nadia s’impatiente, elle a peur que la situation soit de plus en plus dangereuse pour Ariane : "pour l’instant, les talibans ne sont pas encore entrés dans la maison pour chercher des informations ou des papiers, mais bientôt ils vont commencer à le chercher et ils vont interroger chaque personne".

Pour la jeune femme l’angoisse est permanente : "je ne dors pas la nuit , moi je suis en sécurité y’a pas de souci mais psychologiquement, c’est dur, je ne peux pas retourner en Afghanistan pour l'aider" regrette-elle. Nadia et Ariane avaient prévu de se marier à la mairie de Rennes mais les fiancés ne se sont pas vus depuis bientôt huit ans.

