C'est une journée historique que va vivre le Royaume-Uni, lors des funérailles de la reine Elizabeth II. 2 000 invités attendus en l'abbaye de Westminster et pas moins de 2 millions dans les rues de Londres

C'est une tradition dans la famille royale de préparer ses propres obsèques en avance. On se souvient que son époux le prince Philip avait lui-même décidé se son corbillard. Elizabeth a, quant à elle, choisi sa Jaguar, celle qui porte son cercueil depuis l'Écosse. Elle a les vitres spécialement grandes pour permettre au cercueil d'être le plus visible durant les processions. La couleur est rouge claret royal, la couleur du vin, c'est la même couleur que celle du véhicule utilisé pour les visites d'État.

Elizabeth II a également choisi le rythme de sa messe funéraire. L'important pour elle était que ce soit "ni trop long, ni trop ennuyeux" et surtout pas trop lourd. Elle est croyante, il faut donc de l'enthousiasme dans la chorale.

Le service commencera par un rappel. C'est à l'abbaye de Westminster que la reine a connu l'un de ses jours les plus heureux : son mariage avec le prince Philip, il y a plus de 70 ans. Sera aussi chanté son hymne préféré, Dieu est mon berger. La reine aimait beaucoup la musique, elle était d'ailleurs réveillée chaque matin au son de la cornemuse, et c'est Paul Burns, son 17e joueur de cornemuse officiel, celui qui a réveillé Elizabeth II, le 8 septembre dernier, quelques heures avant son décès. Il jouera La Dernière Complainte à Westminster, mais aussi à Windsor, dans la soirée, au moment où le cercueil sera mis dans le caveau familial.

À écouter également dans ce journal

Gironde - Un nouvel incendie s'est déclenché sur le Bassin d'Arcachon, derrière la commune d'Arès. Cent hectares ont brûlé. Hier soir, le feu était considéré comme contenu, mais 150 personnes ont dû être évacuées

Catastrophe de Millas - Cinq ans après la mort de six collégiens dans un accident de car scolaire percuté par un train, le procès s'ouvre ce matin à Marseille. C'est la conductrice qui est jugée, soupçonnée de ne pas avoir respecté la fermeture d'un passage à niveau, ce qu'elle conteste.

Adrien Quatennens - Le député se met en retrait de ses fonctions de coordinateur de La France insoumise. Il a reconnu de violentes disputes et une gifle contre sa femme qui avait déposé une main courante à la police. Il a publié lui-même un long communiqué.

