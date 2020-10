publié le 07/10/2020 à 06:39

Perturbé par l'épidémie de la Covid-19 et le forfait de certains de ses joueurs, Didier Deschamps reste serein avant d'aborder les matches face à l'Ukraine, la Croatie et le Portugal. Alors que le Lyonnais Léo Dubois a été, à son tour, testé positif, puis remplacé dans le groupe par le Madrilène Ferland Mendy, le sélectionneur des Bleus assure que choisir son équipe titulaire relève même parfois du dilemme, tant les talents ne manquent pas.

"Ce sont des choix difficiles de par ceux qui ont déjà un vécu et les jeunes qui arrivent. Si je les prends, c'est évidemment que j'ai une idée sur le court et le moyen terme", a affirmé Didier Deschamps en précisant qu'il ne pourra pas "les empiler" et n'en prendrait pas "plus qu'il ne faut non plus".

"Avoir autant de qualité, je ne vais pas me plaindre de ça", s'est réjoui celui qui est arrivé à la tête des Bleus en 2012. Le coup d'envoi du match amical de l'équipe de France, face à l'Ukraine, sera donné à 21h10, ce mercredi 7 octobre, au Stade de France.

International - La famille de Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde capturée au Mali en 2016, a annoncé sa libération prochaine ce mardi 6 octobre. Dans le cadre de la négociation, plus d’une centaine de jihadistes condamnés ou présumés ont été libérés au cours du week-end.



Coronavirus - 10.489 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en France tandis que 65 personnes ont succombé au virus. Santé publique France a annoncé que la proportion de tests positifs atteint désormais 9%.

Faits divers - Le guitariste Eddie Van Halen, fondateur du groupe du même nom, est mort à l'âge de 65 ans, a annoncé son fils sur Instagram, mardi 6 octobre. Il était notamment connu pour son célèbre titre Jump.