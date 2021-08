Vingt ans après avoir été chassés du pouvoir en Afghanistan, la victoire des talibans est totale ce lundi 16 août. L'armée américaine a tout de même pu sécuriser l'aéroport de Kaboul, ce qui devrait permettre d'évacuer les ressortissants français encore présents sur place. Leur sécurité a été érigée en priorité absolue par Emmanuel Macron qui présidera un Conseil de défense à 12h avant de prendre la parole à 20h ce soir.

Les occidentaux demandent en effet aux talibans de laisser partir tous ceux qui veulent fuir le pays et pas seulement que les étrangers. Et ils sont nombreux à ne pas vouloir revivre sous le joug de fondamentalistes qui n'ont pas changé. Dans le fond, les talibans de 2021, afghans et pakistanais, sont les mêmes qu'en 2001, quand ils avaient été chassés du pouvoir à Kaboul par la coalition occidentale après les attentats du 11 septembre. C'est toujours un mouvement idéologique voulant rétablir sur terre l'Etat islamique : les châtiments corporels et l'effacement de la femme font encore partie de leurs principes. Les paysans pachtounes apprécient d'ailleurs leur interprétation rigoriste de l'Islam.

Ces dernières semaines, le premier acte des talibans en rentrant dans une ville ou un village est de fermer l'école et d'ouvrir leur propre établissement religieux. Un mouvement fondamentaliste qui vit en prélevant toutes sortes de taxes sur les civils grâce au marché de l'opium et enfin avec les fonds qui viennent de pays amis. Simplement, les talibans d'aujourd'hui ont appris à négocier au niveau international : ils se sont engagés à ne pas nuire aux Occidentaux, mais ils feront ce qu'ils veulent sur leur territoire reconquis.

"Ils sont passés devant ma maison, nous sommes enfermés chez nous en ville, tout est fermé, les magasins, université et bâtiment publics, témoigne une Afghane, Ils célèbrent leur victoire, j'ai entendu leurs armés. Ils contrôlent les postes de police, ils vont appliquer leur loi et je suis très inquiètes, encore plus car je suis une femme, je ne sais pas ce qu'il va se passer, confie-t-elle.

